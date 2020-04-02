570 стариков скончались от коронавируса в пансионах в Большом восточном регионе Франции (фр. Grand Est). Об этом сообщило региональное управление здравоохранения, передает Reuters.

"По состоянию на 31 марта от вируса COVID-19 пострадали 411 из 620 домов для престарелых в регионе (бывшие Эльзас, Лотарингия и Шампань - ред.). Погибли 750 человек", - говорится в заявлении медиков.

Аналогичная ситуация наблюдается в домах для престарелых по всей страны. Сейчас местные власти собирают данные о жертвах, Министерство здравоохранения Франции обещает их обнародовать в ближайшие дни. Вероятно, они будут шокирующими.

По официальным данным, в домах престарелых во Франции проживает почти 1 млн человек. Соцслужбы предупреждают, что если ситуация не будет взята под контроль, может умереть каждый десятый.

Франция стала четвертой страной, которая преодолела порог в 4000 смертей от коронавируса. Статистика включает в себя только зарегистрированные случаи, летальные случаи за пределами больниц в расчет не берут.

О том, что реальная смертность намного выше, чем пишут в ежедневных официальных отчетах, заявил недавно и президент Французской федерации больниц Фредерик Валлету. Число зараженных во Франции превышает 57,7 тысяч человек.