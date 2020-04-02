Во Франции от коронавируса вымирают обитатели домов для престарелых [ Редактировать ]
570 стариков скончались от коронавируса в пансионах в Большом восточном регионе Франции (фр. Grand Est). Об этом сообщило региональное управление здравоохранения, передает Reuters.
"По состоянию на 31 марта от вируса COVID-19 пострадали 411 из 620 домов для престарелых в регионе (бывшие Эльзас, Лотарингия и Шампань - ред.). Погибли 750 человек", - говорится в заявлении медиков.
Аналогичная ситуация наблюдается в домах для престарелых по всей страны. Сейчас местные власти собирают данные о жертвах, Министерство здравоохранения Франции обещает их обнародовать в ближайшие дни. Вероятно, они будут шокирующими.
По официальным данным, в домах престарелых во Франции проживает почти 1 млн человек. Соцслужбы предупреждают, что если ситуация не будет взята под контроль, может умереть каждый десятый.
Франция стала четвертой страной, которая преодолела порог в 4000 смертей от коронавируса. Статистика включает в себя только зарегистрированные случаи, летальные случаи за пределами больниц в расчет не берут.
О том, что реальная смертность намного выше, чем пишут в ежедневных официальных отчетах, заявил недавно и президент Французской федерации больниц Фредерик Валлету. Число зараженных во Франции превышает 57,7 тысяч человек.
по теме
Во Франции за день от коронавируса скончались почти 500 человек
Во Франции за сутки от коронавируса COVID-19 умерли 499 человек
Навчать сидіти на місці: француза відправили до в'язниці за порушення карантину
Житель міста Кале проведе два місяці за ґратами через систематичне порушення режиму. Таких фактів поліція зафіксувала аж вісім лише за п'ять днів
В США коронавирусом заболели более 216 тысяч человек
Всего в мире зафиксировано более 937,5 тысяч инфицированных. Из них умерли более 47 тысяч, 194 тысячи - выздоровели.
Во Франции от коронавируса за сутки умерли более 500 человек
Во Франции за сутки зафиксировано 509 летальных случаев от коронавируса COVID-19
В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля
Covid-19 у жінки діагностували вже після смерті - родичі вважають, що заразилась вона в перинатальному центрі