Смертность от коронавируса во Франции намного выше официальных данных - СМИ [ Редактировать ]
Смертность от коронавируса во Франции намного выше, чем пишут в ежедневных официальных отчетах. Об этом заявил президент Французской федерации больниц Фредерик Валлету, передает Reuters.
По его словам, статистика, которой оперируют чиновники, учитывает только летальные случаи, которые произошли в больницах и зарегистрированы.
"Мы знаем только данные, предоставленные больницами. Увеличение официальных данных уже является значительным, но абсолютные цифры, несомненно, были бы намного выше, если бы мы получали данные из домов престарелых, а также знали о людях, которые умирают дома", - заявил в эфире радио France Info Фредерик Валлету.
Вчера глава национального агентства здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что в скором времени власти смогут подсчитать точное число смертей людей на пенсии, что, вероятно, приведет к значительному увеличению зарегистрированной статистики летальных случает от коронавируса.
Французские СМИ сообщают о десятках случаев смерти от коронавируса в домах для престарелых, причем до 15 человек погибло только в одном учреждении на востоке Франции. В Le Monde написали о 39 случаях смерти в домах для престарелых в регионе Иль-де-Франс в окрестностях Парижа. Журналисты обращают внимание на то, что частные заведения неохотно делятся данными.
Во вторник, 24 марта, во Франции было зарегистрировано 1 100 случаев смерти от коронавируса. Для сравнения, 14 марта жертв вируса COVID-19 было всего 91. Таким образом, имеет место более чем десятикратное увеличение числа жертв за 11 дней. Кривая смертности ежедневно увеличивалась в среднем на 28%.
Во Франции, где 17 марта был введен общенациональный карантин, число новых случаев заражения в течении марта росло в среднем на 26% в день, однако 24 марта этот показатель замедлился до 15%. На данный момент диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 22 637 французов.
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