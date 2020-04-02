В Винницкой области 54 новых случая заражения коронавирусом [ Редактировать ]
В четверг, 2 апреля, в Винницкой области зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусом. Четверо из них - дети. Об этом заявил глава Винницкой облгосадминистрации Владислав Скальский.
По состоянию на 2 апреля в Винницкой области зарегистрировано 133 подозрения на коронавирусную инфекцию. В 75 случаях COVID-19 не выявлено. Однако по состоянию на утро сегодняшнего дня в области лабораторно подтверждено 54 случая заболевания коронавирусом, в том числе и четырех детей".
Владислав Скальский отметил, что по состоянию на 8 утра сегодня на самоизоляции находится 1371 гражданин.
Ранее мы писали о том, что в Винницу ограничили въезд.
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