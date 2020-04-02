В четверг, 2 апреля, в Днепропетровской области, в городе Кривой Рог и в Новомосковске, подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает Днепропетровский областной совет.

Также отмечается, что всего было проведено 24 обследования, в результате которых отрицательный результат получили 22 случая.

По состоянию 18:00 2 апреля, общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 по области составило 12.

Ранее мы писали о том, что в Ивано-Франковске, в городском перинатальном центре, умерла женщина с подозрением на коронавирус.