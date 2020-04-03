По состоянию на утро, 3 апреля, общее количество инфицированных коронавирусом в Украине достигло почти 900 человек, а 20 случаев закончились летально. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В мире зафиксировано 1 014 673 случаев заражений коронавирусом, 210 335 человек выздоровели и 52 973 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Сложнее всего ситуация в США, Италии и Испании.

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