Коронавирус в Украине: последние сведения [ Редактировать ]
По состоянию на утро, 3 апреля, общее количество инфицированных коронавирусом в Украине достигло почти 900 человек, а 20 случаев закончились летально. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В мире зафиксировано 1 014 673 случаев заражений коронавирусом, 210 335 человек выздоровели и 52 973 человека умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Сложнее всего ситуация в США, Италии и Испании.
Смотрите также, чем в Украине планируют лечить коронавирус и где взять лекарства.
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