Главный санитарный врач Украине Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в стране ожидают пиковый рост заболеваемости коронавирусом. Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Мы подробно изучаем ситуацию, которая происходит в странах европейского союза. И мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины", - заявил Ляшко.

Он отметил, что в связи с этим Минздрав предлагает жесткие меры.

"Наши расчеты показывают, при проведении дополнительных мероприятий по изоляции и ограничении мобильности мы можем значительно уменьшить количество летальных исходов и тяжелых случаев", - подчеркнул Ляшко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что последствия от коронавируса могут быть более тяжелыми, чем сам коронавирус.