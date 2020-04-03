В МОЗ готовятся к пиковому заражению коронавирусом [ Редактировать ]
Главный санитарный врач Украине Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время в стране ожидают пиковый рост заболеваемости коронавирусом. Об этом он сказал в ходе брифинга.
"Мы подробно изучаем ситуацию, которая происходит в странах европейского союза. И мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины", - заявил Ляшко.
Он отметил, что в связи с этим Минздрав предлагает жесткие меры.
"Наши расчеты показывают, при проведении дополнительных мероприятий по изоляции и ограничении мобильности мы можем значительно уменьшить количество летальных исходов и тяжелых случаев", - подчеркнул Ляшко.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что последствия от коронавируса могут быть более тяжелыми, чем сам коронавирус.
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