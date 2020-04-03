От коронавируса умер итальянский дизайнер и основатель одноименного люксового бренда обуви Серджио Росси. Знаменитости было 84 года. Об этом сообщает журнал Vogue.

Росси ушел из жизни в четверг, 2 апреля, в итальянском городе Чезена. До этого он был госпитализирован.

Серджио Росси основал компанию по пошиву женской обуви Sergio Rossi в 1951 году, которая со временем начала ассоциироваться с великолепным качеством и классическим женственным дизайном.

Росси сотрудничал с модными домами Versace, Dolce & Gabbana, Azzedine Alaïa.

Напомним, Киев является лидером в Украине по темпам распространения инфекции. За последние сутки в стране зафиксировали 138 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Число инфицированных выросло до 942 человек. 23 из них умерли, 19 выздоровели.