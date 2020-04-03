Известный дизайнер умер от коронавируса [ Редактировать ]
От коронавируса умер итальянский дизайнер и основатель одноименного люксового бренда обуви Серджио Росси. Знаменитости было 84 года. Об этом сообщает журнал Vogue.
Росси ушел из жизни в четверг, 2 апреля, в итальянском городе Чезена. До этого он был госпитализирован.
Серджио Росси основал компанию по пошиву женской обуви Sergio Rossi в 1951 году, которая со временем начала ассоциироваться с великолепным качеством и классическим женственным дизайном.
Росси сотрудничал с модными домами Versace, Dolce & Gabbana, Azzedine Alaïa.
Напомним, Киев является лидером в Украине по темпам распространения инфекции. За последние сутки в стране зафиксировали 138 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Число инфицированных выросло до 942 человек. 23 из них умерли, 19 выздоровели.
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