Уже 22 смерти: последние данные по коронавирусу в Украине [ Редактировать ]
За последние сутки в Украине зафиксировали 138 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Число инфицированных COVID-19 выросло до 942. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба МОЗ.
Коронавирус уже стал причиной смерти 23 человек в нашей стране, 19 пациентов выздоровели.
Лидерами по числу зараженных в Украине являются Киев (180 случаев), Черновицкая (171) и Тернопольская области (114). По регионам ситуация с распространением инфекции выглядит так:
- Винницкая - 61 случай;
- Волынская - 10 случаев;
- Днепропетровская - 12 случаев;
- Донецкая - 8 случаев;
- Житомирская - 6 случаев;
- Закарпатская - 24 случая;
- Запорожсая - 22 случая;
- Ивано-Франковская - 81 случай;
- Кировоградская - 15 случаев;
- г. Киев - 180 случаев;
- Киевская - 70 случаев;
- Львовская - 13 случаев;
- Луганская - 3 случая;
- Одесская - 20 случаев;
- Полтавская - 5 случаев;
- Ровенская - 25 случаев;
- Сумская - 30 случаев;
- Тернопольская - 114 случаев;
- Харьковская - 1 случай;
- Херсонская - 4 случая;
- Хмельницкая - 7 случаев;
- Черновицкая - 171 случай;
- Черкасская - 55 случаев;
- Черниговская область - 5 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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