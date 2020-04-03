За последние сутки в Украине зафиксировали 138 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Число инфицированных COVID-19 выросло до 942. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, передает пресс-служба МОЗ.

Коронавирус уже стал причиной смерти 23 человек в нашей стране, 19 пациентов выздоровели.

Лидерами по числу зараженных в Украине являются Киев (180 случаев), Черновицкая (171) и Тернопольская области (114). По регионам ситуация с распространением инфекции выглядит так:

Винницкая - 61 случай;

Волынская - 10 случаев;

Днепропетровская - 12 случаев;

Донецкая - 8 случаев;

Житомирская - 6 случаев;

Закарпатская - 24 случая;

Запорожсая - 22 случая;

Ивано-Франковская - 81 случай;

Кировоградская - 15 случаев;

г. Киев - 180 случаев;

Киевская - 70 случаев;

Львовская - 13 случаев;

Луганская - 3 случая;

Одесская - 20 случаев;

Полтавская - 5 случаев;

Ровенская - 25 случаев;

Сумская - 30 случаев;

Тернопольская - 114 случаев;

Харьковская - 1 случай;

Херсонская - 4 случая;

Хмельницкая - 7 случаев;

Черновицкая - 171 случай;

Черкасская - 55 случаев;

Черниговская область - 5 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.