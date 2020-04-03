В Одесской области увеличилось число зараженных коронавирусом [ Редактировать ]
В пятницу, 3 апреля, стало известно, что в Одесской области количество случаев коронавируса увеличилось до 22. Об этом сообщили в Одесском штабе по борьбе с коронавирусом в Telegram.
Сообщается, что 3 апреля лабораторным центром Минздрава в Одессе подтверждены 4 новых случая COVID-19.
"Диагноз подтвержден у жительницы села Усатово 1986 г.р., двух жителей Подольская: мужчины и женщины 1981 г.р. и 1966 г.р. соответственно, и жителя Одессы 1966 г.р. По словам пациентов, только один из них приехал из страны ЕС", - сообщили в штабе.
На данный момент все новые пациенты госпитализированы, их состояние оценивается как средней тяжести.
Ранее мы писали, что в Киеве коронавирус убил еще двух человек.
по теме
В Одесской области подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
Диагноз подтвержден у мужчины 1960 г.н. из села Нерубайское и женщины 1947г.н. из Одессы
В Одесской области подтвердили еще один случай заражения коронавирусом
В городе Южном Одесской области подтвердили случай заражения коронавирусом
В Одессе подтвердили три новых случая коронавируса
На данный момент в Одесской области зафиксировано четыре случая Covid-19
Британия построит временные больницы для зараженных коронавирусом
Как сообщается, в Британии построят центр на 1000 пациентов в университете в Бристоле