В Киеве коронавирус убил еще двух человек, 28 новых зараженных [ Редактировать ]
За прошедшие сутки в Киеве коронавирусом заболели еще 28 человек, двое из них умерли. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.
"Всего в столице 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них уже три случая - летальных", - сказал мэр Киева.
За минувшие сутки диагноз подтвержден у 17 мужчин (от 16 до 70 лет) и 11 женщин (от 17 до 69 лет). Из-за осложнений, вызванных вирусом COVID-19, умерли две женщины в возрасте 56 и 69 лет. Среди заболевших - двое несовершеннолетних: 16-летний парень и 17-летняя девушка.
В медицинские учреждения столицы госпитализировали 13 больных. Другие - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.
Киев является лидером в Украине по темпам распространения инфекции. За последние сутки в стране зафиксировали 138 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Число инфицированных выросло до 942 человек. 23 из них умерли, 19 выздоровели.
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