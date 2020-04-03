Кабинет министров Украины ввел ограничение по передвижению граждан по всем областям.

Об этом сообщает Правительственный портал

По информации, премьер-министр Денис Шмыгаль подписал внесение изменений в постановление о введении карантина в Украине.

Известно, что на выездах и въездах в области будут поставлены контрольные пункты для мониторинга состояния здоровья в приезжих.

"Создать на въездах и выездах на/с территории областей контрольно-пропускные пункты, привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, частей и подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел",- говорится в постановлении.

Отмечается также, что все ОГА должны обеспечить создания учреждений, в которые будут доставлять граждан с подозрением на коронавирус. Там должны быть обустроены места для обсервации, питания и медицинского наблюдения за больными.

Ранее стало известно, что Кабмин ввел новые ограничения для жителей Украины. Гражданам запрещено гулять на улице без маски.