Кабмин ограничил передвижение между областями [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины ввел ограничение по передвижению граждан по всем областям.
Об этом сообщает Правительственный портал
По информации, премьер-министр Денис Шмыгаль подписал внесение изменений в постановление о введении карантина в Украине.
Известно, что на выездах и въездах в области будут поставлены контрольные пункты для мониторинга состояния здоровья в приезжих.
"Создать на въездах и выездах на/с территории областей контрольно-пропускные пункты, привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, частей и подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел",- говорится в постановлении.
Отмечается также, что все ОГА должны обеспечить создания учреждений, в которые будут доставлять граждан с подозрением на коронавирус. Там должны быть обустроены места для обсервации, питания и медицинского наблюдения за больными.
Ранее стало известно, что Кабмин ввел новые ограничения для жителей Украины. Гражданам запрещено гулять на улице без маски.
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