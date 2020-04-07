Инженеры компании Tesla показали в YouTube аппарат искусственной вентиляции легких для больных коронавирусной болезнью COVID-19, собранный, как они утверждают, полностью из запчастей электромобиля Tesla Model 3.

"Узлы аппарата – запчасти из вентиляции и кондиционирования Tesla Model 3, как индикатор и устройство ввода – основной экран и процессор из систем авто", - говорится в сообщении.

По словам главного инженера компании Джозефа Мардолла, собственные запчасти они использовали для такого технологического решения потому, что уверены в их надежности и доступности для серийного производства аппаратов ИВЛ, если поступят заказы.

Аппараты искусственной вентиляции легких критически важны при коронавирусной пандемии. Это ключевой элемент лечения тех людей с COVID-19, у которых тяжелое течение болезни осложняется атипичной пневмонией, часто приводящей к смерти без процедуры ИВЛ.

Ранее сообщалось, что Ульяна Супрун попросила у Илона Маска передать аппараты ИВЛ в Украину.

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