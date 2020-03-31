Американская корпорация Ford произведет 50 тысяч аппаратов ИВЛ за 100 дней [ Редактировать ]
Американская автомобильная компания Ford Motor заявила, что в течение ста следующих дней произведет 50 000 аппаратов искусственной вентиляции легких на своем заводе в Мичигане, сообщает Reuters.
Производство дефицитной медицинской аппаратуры налажено из-за пандемии коронавируса. Как известно, эта инфекция часто поражает легкие заболевших и приводит к проблеме с дыханием.
Выпускать аппараты ИВЛ Ford будет в сотрудничестве с корпорацией General Electric. Компании заявили, что могут ежемесячно производить 30 000 единиц.
Созданная Ford и GE упрощенная конструкция аппарата ИВЛ уже получила сертификат американского Управления по контролю за продуктами и лекарствами. Ее особенность в том, что она длительное время может работать без электричества. Производство начнется до 20 апреля.
На днях другой американский автомобильный гигант General Motors заявил, что этим летом наладит производство аппаратов ИВЛ в штате Индиана. Ежемесячно будут отгружать 10 000 единиц.
Из-за эпидемии коронавируса в США уже столкнулись с дефицитом аппаратом искусственной вентиляции легких. Больницы в Нью-Йорке уже используют один вентилятор для поддержания двух пациентов в тяжелом состоянии.
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