Tesla усовершенствовали автопилот: теперь устройство распознает сигналы светофоров [ Редактировать ]
Компания Tesla обновила программное обеспечение своих электрокаров. Автопилот научили правильно управлять машиной в соответствии сигналам светофора.
Об этом сообщает портал Electrek.
По информации, электромобиль Tesla Model 3 способен остановить автомобиль при включении красного сигнала светофора.
Кроме того, автопилот также может распознавать дорожные знаки и реагировать на них согласно ПДД.
Отмечается, что пакет такого дополнительного ПО обойдется владельцам электромобилей в 7 тысяч долларов.
#Tesla #Autopilot stopping for red lights for the first time. pic.twitter.com/M0zkiqyypl— Out of Spec Motoring (@Out_of_Spec) March 26, 2020
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