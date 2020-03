Компания Tesla обновила программное обеспечение своих электрокаров. Автопилот научили правильно управлять машиной в соответствии сигналам светофора.

Об этом сообщает портал Electrek.

По информации, электромобиль Tesla Model 3 способен остановить автомобиль при включении красного сигнала светофора.

Кроме того, автопилот также может распознавать дорожные знаки и реагировать на них согласно ПДД.

Отмечается, что пакет такого дополнительного ПО обойдется владельцам электромобилей в 7 тысяч долларов.

#Tesla #Autopilot stopping for red lights for the first time. pic.twitter.com/M0zkiqyypl