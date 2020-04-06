Представители сборной Украины по футболу примут участие в съемках нового образовательного сериала "Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта". Об этом сообщили в пресс-службе "Шахтера".

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов и защитник "горняков" Сергей Кривцов будут мотивировать школьников заниматься физкультурой в домашних условиях во время карантина, демонстрируя в деталях выполнение основных необходимых упражнений.

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"Мы считаем, что дети должны заниматься спортом, даже оставаясь дома. Наши футболисты показали, как это сделать", – говорит директор Shakhtar Social Инна Хмызова.

Проект состоит из 12 видеоуроков с участием футболистов. Первая серия проекта уже доступна для просмотра. На видео Андрей Пятов учит искусству разминки.

Отмечается, что все видеоуроки будут публиковаться на YouTube-канале ФК "Шахтер".

Также напомним, что в Украине стартовал образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн".