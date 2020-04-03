Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) на неопределенный период отложил все матчи с участием национальных сборных, намеченные на июнь 2020 года. Об этом говорится в заявлении футбольной организации.

В том числе отменены игры play-off Лиги наций, по итогам которых должны определить четырех последних участников чемпионата Европы. Также приостановлены все клубные матчи, включая игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Своим решением UEFA пытается дать шанс национальным первенствам, приостановленным из-за пандемии коронавируса. Их отмена грозит европейским клубам огромными финансовыми потерями. В UEFA надеются, что внутренние чемпионаты удастся завершить к 30 июня.

Из-за пандемии коронавируса приостановлены национальные турниры почти во всех странах Европы, где осталось провести от 9 до 13 туров. Также отложены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

UEFA был вынужден перенести на 2021 год Чемпионат Европы, который был запланирован на июнь.