Все матчи национальных сборных отменены до июля - UEFA [ Редактировать ]
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) на неопределенный период отложил все матчи с участием национальных сборных, намеченные на июнь 2020 года. Об этом говорится в заявлении футбольной организации.
В том числе отменены игры play-off Лиги наций, по итогам которых должны определить четырех последних участников чемпионата Европы. Также приостановлены все клубные матчи, включая игры Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Своим решением UEFA пытается дать шанс национальным первенствам, приостановленным из-за пандемии коронавируса. Их отмена грозит европейским клубам огромными финансовыми потерями. В UEFA надеются, что внутренние чемпионаты удастся завершить к 30 июня.
Из-за пандемии коронавируса приостановлены национальные турниры почти во всех странах Европы, где осталось провести от 9 до 13 туров. Также отложены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.
UEFA был вынужден перенести на 2021 год Чемпионат Европы, который был запланирован на июнь.
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