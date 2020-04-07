Во вторник, 7 апреля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале главы государства.

"В течение этой недели мы ожидаем прибытия не менее 7 самолетов из Китая и Южной Кореи. Они доставят в Украину тест-системы ПЦР и экспресс-тесты, защитные костюмы и аппараты ИВЛ, маски и респираторы. Параллельно мы максимально наращиваем отечественное производство - начинаем изготавливать собственные тест-системы ПЦР, а еще Украина ежедневно выпускает 900 000 масок.

Со вчерашнего дня правительство ввело новые ограничения для преодоления коронавируса. Наше государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации", - заявил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский внес изменения в состав СНБО.