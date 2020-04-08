Воздушное судно Национальной гвардии Украины отправилось в Рим с грузом средств для дезинфекции.

Об этом сообщает заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

По его словам, поставка грузов была организована согласно указу президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня в 7:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфицирующих жидкостей для нужд итальянских медиков", - отметил Геращенко.

Читайте также, в Италии от коронавируса погибли более 70 медиков. Среди умерших есть также известные итальянские специалисты.