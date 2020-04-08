Украина отправила в Италию гуманитарную помощь [ Редактировать ]
Воздушное судно Национальной гвардии Украины отправилось в Рим с грузом средств для дезинфекции.
Об этом сообщает заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
По его словам, поставка грузов была организована согласно указу президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня в 7:00 из аэропорта Жуляны в Рим вылетел транспортный самолет Национальной гвардии с грузом в 5 000 литров дезинфицирующих жидкостей для нужд итальянских медиков", - отметил Геращенко.
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