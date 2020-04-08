"Нас все игнорируют": 130 украинцев "застряли" в Узбекистане [ Редактировать ]
Стало известно, что в связи с карантинными мерами в условиях пандемии коронавируса, в Узбекистане застряли 130 украинцев. Один из них записал видеообращение, где рассказал о проблеме.
Также украинцы написали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако ответной реакции пока что получено не было.
"Нас около 130 граждан Украины, застрявших в Узбекистане. Большинство из нас - это не развлекающиеся туристы, а приехавшие сюда по работе или навестить родственников. Как например я. Нахожу возможность прилетать каждый год к пожилым и больным родителям. В этот мой приезд умерла мама в больнице, я занимаюсь уходом и реабилитацией отца, перенесшим два инсульта.
Мы слышали ваше обращение к гражданам Украины о скорейшем возврате на родину в связи с закрытием границ и прекращении авиасообщения. Но Узбекистан закрыл границы раньше и все рейсы, на которые у нас были билеты, были отменены. Поэтому как вы понимаете, мы не имели физической возможности вернуться домой", - говорится в письме украинцев.
Кроме того, подчеркивается, что каждый из этих 130 украинцев готов на обсервацию.
Ранее Денис Шмыгаль рассказал о том, будет ли продлен карантин в Украине.
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