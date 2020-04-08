В среду, 8 апреля, стало известно, что Кабинет министров Украины планирует продлить карантин до начала мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

При этом он добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.

"В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет до установленного 24 апреля. Возможно, скорее всего будет продлен до начала мая месяца. В мае при условии положительной динамики мы запустим экономику Украины по определенному плану...", - заявил Шмыгаль.

Ранее Шмыгаль заявлял, что в Украине уменьшилось число зараженных коронавирусом.