"Вероятно карантин будет продлен до мая" - Шмыгаль [ Редактировать ]
В среду, 8 апреля, стало известно, что Кабинет министров Украины планирует продлить карантин до начала мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
При этом он добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.
"В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет до установленного 24 апреля. Возможно, скорее всего будет продлен до начала мая месяца. В мае при условии положительной динамики мы запустим экономику Украины по определенному плану...", - заявил Шмыгаль.
Ранее Шмыгаль заявлял, что в Украине уменьшилось число зараженных коронавирусом.
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