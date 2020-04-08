12 апреля, в день католической Пасхи, итальянский тенор Андреа Бочелли даст концерт в пустом Миланском соборе. Об этом пишет Variety.

"Солиста будет сопровождать органист Эмануэле Вианелли, который работает в храме", - говорится в сообщении.

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В списке заявленных на концерте произведений – Ave Maria Шуберта и Sancta Maria Масканьи. Концерт носит название "Бочелли: Музыка для надежды" и начнется в 7 часов вечера по итальянскому времени (20:00 по Киеву).

Отмечается, что из-за карантина в связи с пандемией коронавируса публики на концерте не будет. Его будут транслировать вживую на весь мир через YouTube.

"В этом году у нас будет совершенно другая Пасха. Радость, которая обычно сопровождает этот день, будет омрачена пандемией, которая всех нас настигла. Я уверен, что невероятный голос Бочелли будет для нас объятием, по котором мы все так соскучились и которое сможет согреть сердце Милана, Италии и всего мира", – говорит мэр Милана Джузеппе Сала.

"Я верю в силу совместной молитвы. Я верю в христианскую Пасху, универсальный символ перерождения, который всем – веруют они или нет – нужен сейчас. Щедрый, отважный и смелый Милан и вся Италия очень скоро снова станут мотором возрождения, которого мы ждем", – заявил Бочелли.

Ранее сообщалось, что в Украине запретили массовые празднования Пасхи.