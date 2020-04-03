В Украине запретили массовые празднования Пасхи [ Редактировать ]
Кабинет министров на время карантина в Украине - до 24 апреля - запретил все массовые религиозные празднования, в том числе праздника Пасхи. Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.
Согласно принятому постановлению, до 24 апреля запрещено проведение всех массовых мероприятий. Под запрет попали культурные, развлекательные, спортивные, социальные и религиозные мероприятия.
Таким образом, запрещены массовые празднования Пасхи, которая в этом году отмечается 19 апреля (православная) и 12 апреля (католическая).
Разрешены только массовые мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. При этом нужно, чтобы у всех участников были средства индивидуальной защиты - маски или респираторы.
По словам президента, нужно сделать все, чтобы обезопасить украинцев от эпидемии коронавируса. Поэтому во время Пасхи будут задействованы дополнительные меры, в частности:
- усиление контроля за ношением масок;
- ограничение скопления людей;
- изменение режима проведения богослужений.
Смотрите также календарь православных праздников в апреле.
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