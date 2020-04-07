19 апреля в Украине будут отмечать Пасху - главный церковный праздник в году. Он был установлен в честь Воскресения Иисуса Христа на третий день после мучений и смерти.

В этот день существует целый ряд запретов. Для того, чтобы не назвать на себя беду, лучше придерживаться основных из них.

Что нельзя делать:

Шить, убирать, стирать, работать в саду или огороде.

В ночь Пасхи и до утра воскресенья нельзя есть скоромное.

В день Пасхи нельзя грустить или ссориться.

Нельзя сквернословить, сплетничать, осуждать других людей.

Церковь считает, что на кладбище в этот день лучше не ездить.

Вместе с мусором нельзя выбрасывать то, что освящено в храме. Лучше всего это сжечь или закопать в землю.

Также на Пасху нельзя венчаться.

Напомним, что сейчас длится самый строгий пост в году - Великий пост. Закончится он 18 апреля. Мы расписали меню для тех, кто придерживается питания в это время.