Пасха-2020: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
19 апреля в Украине будут отмечать Пасху - главный церковный праздник в году. Он был установлен в честь Воскресения Иисуса Христа на третий день после мучений и смерти.
В этот день существует целый ряд запретов. Для того, чтобы не назвать на себя беду, лучше придерживаться основных из них.
Что нельзя делать:
- Шить, убирать, стирать, работать в саду или огороде.
- В ночь Пасхи и до утра воскресенья нельзя есть скоромное.
- В день Пасхи нельзя грустить или ссориться.
- Нельзя сквернословить, сплетничать, осуждать других людей.
- Церковь считает, что на кладбище в этот день лучше не ездить.
- Вместе с мусором нельзя выбрасывать то, что освящено в храме. Лучше всего это сжечь или закопать в землю.
- Также на Пасху нельзя венчаться.
Напомним, что сейчас длится самый строгий пост в году - Великий пост. Закончится он 18 апреля. Мы расписали меню для тех, кто придерживается питания в это время.
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