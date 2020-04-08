ВСУ приняли на вооружение новый бронеавтомобиль [ Редактировать ]
Вооруженные силы Украины приняли на вооружение бронированный автомобиль "Козак-2М1", который разработала и серийно производит киевская компания НПО Практика. Соответствующий приказ был подписан министром обороны Украины Андреем Тараном. Об этом сообщает DefenseExpress.
"Козак-2М1" соответствует натовским стандартам защиты от стрелкового оружия и противоминной защитой. Бронеавтомобиль способен выдержать обстрел бронебойно-зажигательными пулями калибра 7,62×39 в любой проекции и подрыв 8 кг мины или фугаса под колесом. Для повышения защиты экипажа и десанта он оборудован противоминными сиденьями и многослойной полом.
Бронемашина имеет полностью несущий бронекорпус, что отличает ее от других аналогичных бронеавтомобилей, которые обычно строят на базе внедорожников или грузовиков.
"Козак-2М1" весит 14 тонн. Он мобилен и имеет высокую проходимость, а также максимальную скорость до 110 км / ч.
Всего в ходе испытаний машина преодолела более 15 тысяч километров, в том числе, и по местности, которая предназначена исключительно для движения гусеничной техники.
Главным вооружением "Козак-2М1" является 12,7 мм крупнокалиберный пулемет НСВ, который установлен в защищенной турели. Он обеспечивает прицельную стрельбу на расстояние до 2 км по наземным целям. Экипаж бронемашины составляет 8 человек - 2 члена экипажа и 6 бойцов в десантном отделении.
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