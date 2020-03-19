НАТО сокращает военные учения в Европе из-за коронавируса [ Редактировать ]
НАТО сокращает военные учения в Европе из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.
"Некоторые из наших учений были изменены или отменены ... но наши силы остаются готовыми", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в четверг, 19 марта.
Армия США уже объявила о прекращении переброски своих военнослужащих в Европу и заявила, что планирует отменить свое участие в учениях "Defender 2020", которые ранее называли крупнейшими маневрами НАТО в Европе со времен Холодной войны.
Военные из стран Североатлантического военного блока этой весной должны были отработать переброску своих войск численностью до дивизии из морских портов на полигоны Европы. В учениях Defender 2020 должны были принять участие 20 тысяч бойцов, а сами маневры планировались на территории 10 европейских стран.
Кроме того, уже отменены учения Dynamic Front ("Динамичный фронт"), Joint Warfighting Assessment ("Совместная оценка боевых действий"), Saber Strike ("Сабельный удар") и Swift Response ("Быстрое реагирование").
Йенс Столтенберг призвал страны НАТО не сокращать свои военные расходы, несмотря на урон экономике, который наносит пандемия коронавируса, Он указал на роль, которую военные могут сыграть в борьбе с глобальной эпидемией.
Глава НАТО заверил, что о миссии альянса будут продолжаться, в том числе вывод войск под руководством США из Афганистана. Это стало возможным после заключения мирного соглашения США с талибами в прошлом месяце.
По словам генсека альянса, что миссия НАТО в этой стране по обучению и консультированию будет сокращена с 16-ти до 12 тысяч в течение следующих 135 дней.
Столтенберг заверил, что случаев заражении COVID-19 среди членов военной миссии НАТО в Афганистане зафиксировано не было.
Несмотря на это, Германия уже заявила, что ее военнослужащие, находящиеся в Афганистане, будут изолированы в карантине на 14 дней, чтобы избежать распространения коронавирусом.
по теме
США відправили до Європи важкі бомбардувальники
США перекинули до Європи важкі бомбардувальники. B-2 Spirit розмістять на кількох авіабазах. Скільки саме літаків - не розголошують
Помста за Google: США змусили Францію відмовитись від оподаткування "цифрових гігантів"
Президентові Макрону лише в останню хвилину вдалося зупинити покарання у вигляді драконівського мита на французький експорт до Сполучених Штатів, яке вже готовий був запровадити Дональд Трамп.
Китай звітує про успіхи в боротьбі з короновірусом
Із понеділка на роботу. Пекін повертається до звичного життя. Через спалах коронавірусу тисячам людей продовжили відпустки, які почалися ще на китайський новий рік
Tesla начнет производство аппаратов для вентиляции легких
Компания готова переформатировать свои предприятия
Коронавірус відправив на карантин півтора мільярда учнів по всьому світу
Закрити школи та відправити учнів на карантин один із перших заходів, що їх вживає влада більшості країн в умовах пандемії