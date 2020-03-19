Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после встречи министров обороны НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, 12 февраля 2020 года/REUTERS

НАТО сокращает военные учения в Европе из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Reuters.

"Некоторые из наших учений были изменены или отменены ... но наши силы остаются готовыми", - заявил Столтенберг на пресс-конференции в четверг, 19 марта.

Армия США уже объявила о прекращении переброски своих военнослужащих в Европу и заявила, что планирует отменить свое участие в учениях "Defender 2020", которые ранее называли крупнейшими маневрами НАТО в Европе со времен Холодной войны.

Военные из стран Североатлантического военного блока этой весной должны были отработать переброску своих войск численностью до дивизии из морских портов на полигоны Европы. В учениях Defender 2020 должны были принять участие 20 тысяч бойцов, а сами маневры планировались на территории 10 европейских стран.

Кроме того, уже отменены учения Dynamic Front ("Динамичный фронт"), Joint Warfighting Assessment ("Совместная оценка боевых действий"), Saber Strike ("Сабельный удар") и Swift Response ("Быстрое реагирование").

Йенс Столтенберг призвал страны НАТО не сокращать свои военные расходы, несмотря на урон экономике, который наносит пандемия коронавируса, Он указал на роль, которую военные могут сыграть в борьбе с глобальной эпидемией.

Глава НАТО заверил, что о миссии альянса будут продолжаться, в том числе вывод войск под руководством США из Афганистана. Это стало возможным после заключения мирного соглашения США с талибами в прошлом месяце.

По словам генсека альянса, что миссия НАТО в этой стране по обучению и консультированию будет сокращена с 16-ти до 12 тысяч в течение следующих 135 дней.

Столтенберг заверил, что случаев заражении COVID-19 среди членов военной миссии НАТО в Афганистане зафиксировано не было.

Несмотря на это, Германия уже заявила, что ее военнослужащие, находящиеся в Афганистане, будут изолированы в карантине на 14 дней, чтобы избежать распространения коронавирусом.