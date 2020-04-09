СБУ перехватила в Ровно 600 килограммов янтаря [ Редактировать ]
Более 600 килограммов незаконно добытого янтаря изъяли сотрудники СБУ в Ровно у членов преступной группировки, причастной к подготовке заказного убийства. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Оперативникам удалось выяснить, что злоумышленники готовят заказное убийство активиста одной из общественных организаций, которая борется с незаконной добычей янтаря и вырубкой лесов в Ровенской и Житомирской областях.
В феврале 2020 года были собраны необходимые доказательства на исполнителей будущего убийства. Со временем удалось выйти и на его заказчика. Он задержан.
Во время проведения обысков в домах у членов банды, правоохранители изъяли более 600 килограммов янтаря, подготовленного к продаже.
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