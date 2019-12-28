Зеленский подписал закон о добыче янтаря [ Редактировать ]
В субботу, 28 декабря, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании вопросов добычи янтаря. Об этом сообщается на странице законопроекта №2240 на сайте Верховной рады.
Законом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 240, согласно которой незаконная добыча, сбыт, приобретение и перевозка янтаря наказываются штрафом от 3 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов (51 тыс. - 17 тыс. гривен). Также может применяться мера в виде ограничения свободы на срок от 2 до 3 лет или лишения свободы на тот же срок с конфискацией имущества.
Те же действия, совершенные повторно или в крупных размерах, или на территориях или объектах природно-заповедного фонда, наказываются лишением свободы на срок от 4 до 7 лет с конфискацией имущества.
Содействие должностного лица с использованием служебного положения наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил предстоящий обмен пленными.
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