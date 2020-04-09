Вже п'яту добу не вщухають пожежі у лісах, прилеглих до Чорнобильської зони. Там декілька осередків займання і небезпека в тому, що вогонь рухається у бік житлових будинків.

Ми працюємо на території, що прилягає до Зони відчуження, вже декілька годин і за цей час бачили щонайменше 3 осередки займання, Ось цей - найбільший. Попри те, що до нього кілометрів 5, чи більше, - у повітрі літає чорний попіл.

Під'їжджаємо до найближчого селища. Переполохані люди думають, що це палає сусіднє село.

Це Марківка, точно Марківка!

Останні кілька діб місцеві живуть у стані майже вогневої облоги. Періодично спалахують пожежі, і щоразу люди гадають - омине, чи ні.

Тетяна, жителька села Шкнева:

Дим був - просто двері не можна було відкрити!

Олена Миколаївна, жителька села Шкнева:

Пожежні літаки літають? Да, много, вчора літали много. Сьогодні ще ні. То хата якась горить! Боже, люди мої милі!

Під'їжджаємо майже впритул. Рятувальники та лісівники щосили намагаються приборкати полум'я.

Зараз небезпека у тому, що тут є декілька осередків займання, пожежники намагаються їх загасити. Але за 2 кілометри звідси село, і вітер дме у той бік.

Пожежники останні кілька діб сплять по кілька годин на добу. Раз у раз вони гасять вогонь, але ліс через погоду сухий, ніби порох, спалахує знову й знову.

Іван, пожежник:

Минулої доби спав 2 години, у цю трохи більше. Постійно їздимо на патрулювання, щоб полум'я через дорогу не перекинулось. Багато осередків невеличких , а ось цей - великий. Менші дотушуємо.

Тут вогонь небезпечно близько підійшов до селища, і зараз пожежники намагаються його загасити - інакше хати будуть палати.

Попри потужний спротив, сильний вітер кидає вогонь на хати.

Це - селище Стара Марківка, і тут вогонь дійшов до хат. Оці вибухи - це тріскається від жару шифер, зараз пожежники та лісники під прикриттям пожежної машини намагаються не дати вогню піти далі, глибше в село.

Вогонь та густий дим змушують нас відійти подалі від вогню, щоб вдихнути ковток свіжого повітря. У цей час рятувальники продовжують боротьбу. І так уже п'яту добу поспіль.