Пик коронавируса в Украине еще не наступил - МОЗ [ Редактировать ]
Пик заболеваемости коронавирусом в Украине еще не наступил. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения в официальном Telegram-канале.
По данным Минздрава, пик коронавируса ожидается на следующей неделе, примерно 14-15 апреля. При этом, в ведомстве утверждают, что введенные в стране карантинные меры замедляют распространение коронавируса и гриппа.
"В Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Однако вспышка там начался на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано", - заявили в Минздраве.
Ранее мы писали, что в Полтавской области зафиксировали новый случай коронавируса.
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