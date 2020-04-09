Пик заболеваемости коронавирусом в Украине еще не наступил. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения в официальном Telegram-канале.

По данным Минздрава, пик коронавируса ожидается на следующей неделе, примерно 14-15 апреля. При этом, в ведомстве утверждают, что введенные в стране карантинные меры замедляют распространение коронавируса и гриппа.

"В Украине не такая стремительная динамика заболевания COVID-19, как в других странах. Однако вспышка там начался на месяц раньше, поэтому расслабляться еще рано", - заявили в Минздраве.

Ранее мы писали, что в Полтавской области зафиксировали новый случай коронавируса.