В Кременчуге Полтавской области лабораторно подтвердили новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Facebook.

По его словам, лабораторное подтверждение наличия болезни пришло сегодня, 9 апреля. Заразилась 66-летняя женщина.

"С 06 апреля она находится на стационарном лечении в инфекционном отделении больницы интенсивного лечения "Кременчугская". Состояние ее здоровья врачи оценивают как средней тяжести. Оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас эпидемиологами устанавливаются пути инфицирования и круг контактных лиц", - написал Малецкий.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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