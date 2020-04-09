В Полтавской области зафиксировали новый случай коронавируса [ Редактировать ]
В Кременчуге Полтавской области лабораторно подтвердили новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Кременчуга Виталий Малецкий в Facebook.
По его словам, лабораторное подтверждение наличия болезни пришло сегодня, 9 апреля. Заразилась 66-летняя женщина.
"С 06 апреля она находится на стационарном лечении в инфекционном отделении больницы интенсивного лечения "Кременчугская". Состояние ее здоровья врачи оценивают как средней тяжести. Оказывается необходимая медицинская помощь. Сейчас эпидемиологами устанавливаются пути инфицирования и круг контактных лиц", - написал Малецкий.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
Читайте также, сколько живет коронавирус на разных поверхностях.Также мы писали о том, как понять что у вас коронавирус. Кроме того помните, чтобы обезопасить себя, в первую очередь, придерживайтесь простых правил гигиены, которые помогут вам в профилактике заболевания.
по теме
В Хмельницком с подозрением на коронавирус умер медик
Как сообщается, медик находилась на лечении
"Нас все игнорируют": 130 украинцев "застряли" в Узбекистане
Также украинцы написали письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому
"Вероятно карантин будет продлен до мая" - Шмыгаль
При этом он добавил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика
В ВСУ подтвердили новый случай коронавируса
Как сообщается, новый случай заболевания подтвержден у военнослужащего Киевского гарнизона
"Сказали сидеть дома и пить противовирусные": как киевлянин умер от пневмонии
Днями в Киеве от коронавируса умер 30-летний Кирилл Вьюшин