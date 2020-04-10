Тесты на коронавирус: аптеки начнут продавать экспресс-анализ [ Редактировать ]
Украинцы смогут сделать тест на наличие коронавируса, купив его в аптеке.
Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, аптечным сетям разрешили реализацию экспресс-тестов, а их продажа зависит только от владельца аптек.
"В аптеках можуть продаватися експрес-тести – це питання суб'єкта господарювання, який володіє аптекою.
Приватні лабораторії також можуть закуповувати тест-системи, якщо вони відповідають вимогам біологічної безпеки та мають право працювати зі збудником другого класу патогенності", - отметил Ляшко.
Также он добавил, что анализы на наличие коронавирусной инфекции в организме можно сделать и в частных лабораториях, при этом нужно обязательно сообщать медикам результат".
Читайте также, в Украине разрешили делать экспресс-анализ на кронавирус двум частным лабораториям.
по теме
В Украину пришли тест-системы из Южной Кореи
В страну прибыло 100 тысяч образцов систем
Тесты на коронавирус: во Львове и области начнут проверять граждан
Пройдут проверку те, кто недавно вернулся в Украину
На Буковине из-за коронавируса вводят особый режим
В связи с ростом уровня заболеваемости коронавирусом в Черновицкой области вводится особый режим
Коронавирус в Украине: за сутки скончались 12 человек
В Украине возросло количество зараженных коронавирусом до 2203
Пасха-2020: как освятить кулич, не выходя из дома
Освященный хлеб будут доставлять на дом