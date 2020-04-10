Украинцы смогут сделать тест на наличие коронавируса, купив его в аптеке.

Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, аптечным сетям разрешили реализацию экспресс-тестов, а их продажа зависит только от владельца аптек.

"В аптеках можуть продаватися експрес-тести – це питання суб'єкта господарювання, який володіє аптекою.

Приватні лабораторії також можуть закуповувати тест-системи, якщо вони відповідають вимогам біологічної безпеки та мають право працювати зі збудником другого класу патогенності", - отметил Ляшко.

Также он добавил, что анализы на наличие коронавирусной инфекции в организме можно сделать и в частных лабораториях, при этом нужно обязательно сообщать медикам результат".

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