В четверг, 9 апреля, и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил о том, что к 37 государственных лабораторий, проводящих тестирование на коронавирус добавились еще две частные. Об этом сообщает "Украинская правда".

Частные лаборатории также обеспечивают ежедневное тестирование как по подтвержденным случаям, так и по результатам, которые они получают в течение своей работы. Информация от частных лабораторий направляется в областные лабораторные центры МОЗ, чтобы обеспечить полноценное эпидемиологическое расследование.

При этом названия лабораторий Кузин не уточнил.

Всего в течение суток было исследовано 2396 образцов и 20608 исследований было проведено с начала тестирования.

Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Также мы писали о том, что в офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.

Президент Украины Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус.