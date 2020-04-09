В Украине двум частным лабораториям разрешили проводить тесты на коронавирус [ Редактировать ]
В четверг, 9 апреля, и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин заявил о том, что к 37 государственных лабораторий, проводящих тестирование на коронавирус добавились еще две частные. Об этом сообщает "Украинская правда".
Частные лаборатории также обеспечивают ежедневное тестирование как по подтвержденным случаям, так и по результатам, которые они получают в течение своей работы. Информация от частных лабораторий направляется в областные лабораторные центры МОЗ, чтобы обеспечить полноценное эпидемиологическое расследование.
При этом названия лабораторий Кузин не уточнил.
Всего в течение суток было исследовано 2396 образцов и 20608 исследований было проведено с начала тестирования.
Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Также мы писали о том, что в офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.
Президент Украины Владимир Зеленский прошел тест на коронавирус.
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