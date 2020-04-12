Прирост заболеваемости коронавирусом составляет 10% в день - Ляшко [ Редактировать ]
Прирост новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки составил в Украине 10%. Об этом во время брифинга в воскресенье, 12 апреля, заявил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Из 266 новых случаев заболевания, 26 подтверждены у детей. За последние сутки госпитализированы 83 человека, из них 9 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Ляшко сообщил, что на данный момент для помощи тяжелым больным коронавирусом задействованы 54 аппарата ИВЛ. Это 10% от общего количества таких аппаратов в Украине.
Из десяти человек, которые выздоровели за последние сутки, семеро являются медработниками. Также от болезни оправился один ребенок.
"Показатель выздоровления второй день превышает количество умерших от коронавирусной болезни", - отметил заместитель министра. Он отметил, что смертность от коронавируса в Украине составляет 3%. При этом у 82% умерших были сопутствующие хронические заболевания.
Из общего числа заболевших на сегодняшний день (2 777 человек) 54% - женщины, 75% - люди в возрасте от 30 до 69 лет. Виктор Ляшко сообщил, что в Украине проведено более 30 тысяч тестов на коронавирус.
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