Коронавирус в Украине: последние данные и сводка по областям [ Редактировать ]
За последние в сутки в Украине подтвердилось 266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Число зараженных достигло 2 777 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
По состоянию на 9:00 12 апреля скончались 83 пациента с коронавирусом - 40 мужчин и 43 женщины. 85,5% жертв - в возрасте от 50 лет. За прошедшие сутки вирус унес жизни десяти украинцев. 89 человек выздоровели.
Всего госпитализированы 1 100 человек, из них 48 детей. На амбулаторном лечении находится 1 504 пациента.
Инфекция выявлена во всех областях Украины:
- Винницкая обл. - 174 случая (8 выздоровели);
- Волынская обл. - 71 случай (2 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 58 случаев (5 выздоровели);
- Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел);
- Житомирская обл. - 74 случая;
- Закарпатская обл. - 82 случая (3 выздоровели);
- Запорожская обл. - 83 случая (10 выздоровели);
- Ивано-Франковская область - 291 случай (12 выздоровели);
- г. Киев - 416 случаев;
- Киевская обл. - 159 случаев (9 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 118 случаев;
- Львовская обл. - 111 случаев (6 выздоровели);
- Луганская обл. - 3 случая;
- Николаевская обл. - 2 случая;
- Одесская обл. - 63 случая;
- Полтавская обл. - 25 случаев;
- Ровенская обл. - 119 случаев (3 выздоровели);
- Сумская обл. - 73 случая (2 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 243 случая (3 выздоровели);
- Харьковская обл. - 11 случаев;
- Херсонская обл. - 31 случай;
- Хмельницкая обл. - 19 случаев (3 выздоровели);
- Черкасская обл. - 99 случаев (1 выздоровел);
- Черновицкая обл. - 432 случая (21 выздоровел);
- Черниговская обл. - 9 случаев.
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