За последние в сутки в Украине подтвердилось 266 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Число зараженных достигло 2 777 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По состоянию на 9:00 12 апреля скончались 83 пациента с коронавирусом - 40 мужчин и 43 женщины. 85,5% жертв - в возрасте от 50 лет. За прошедшие сутки вирус унес жизни десяти украинцев. 89 человек выздоровели.

Всего госпитализированы 1 100 человек, из них 48 детей. На амбулаторном лечении находится 1 504 пациента.

Инфекция выявлена во всех областях Украины: