Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем христианам западного обряда и поздравил их с Пасхой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мои сердечные поздравления христианам Украины западного обряда по случаю Пасхи. Этот праздник наполнен особой энергией и верой. Верой в то, что животворная сила любви, добра и милосердия способна преодолеть любые трудности и осуществить невозможно", - говорится в обращении главы государства.

Владимир Зеленский также пожелал верующим здоровья, мира и "щедрой судьбы".

"Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и уют", - пожелал президент Украины.

Напомним, что в этом году католики празднуют Пасху 12 апреля, православные в этот день отмечают Вербное воскресенье. Праздник Светлого Христова Воскресения христиане восточного обряда отметят 19 апреля.