Зеленский поздравил католиков с Пасхой [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский обратился ко всем христианам западного обряда и поздравил их с Пасхой. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Мои сердечные поздравления христианам Украины западного обряда по случаю Пасхи. Этот праздник наполнен особой энергией и верой. Верой в то, что животворная сила любви, добра и милосердия способна преодолеть любые трудности и осуществить невозможно", - говорится в обращении главы государства.
Владимир Зеленский также пожелал верующим здоровья, мира и "щедрой судьбы".
"Пусть в ваших домах всегда царят взаимопонимание и уют", - пожелал президент Украины.
Напомним, что в этом году католики празднуют Пасху 12 апреля, православные в этот день отмечают Вербное воскресенье. Праздник Светлого Христова Воскресения христиане восточного обряда отметят 19 апреля.
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