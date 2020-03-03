Пасха-2020: когда празднуют католики и православные [ Редактировать ]
Пасха - самые великий церковный праздник в году, который отмечают не только православные, но и католики. Так, в Украине существуют два дня, определенных для празднования Воскресения Иисуса Христа.
Известно, что в 2020 году православные будут отмечать Пасху 19 апреля. А католики - 12 апреля.
Подготовку к Пасхе православные верующие начинают за семь недель до Светлого Христова Воскресения, вступая в Великий пост. Само Воскресение Христово на Руси всегда встречали в храме. Богослужение начинается раньше полуночи, а примерно в полночь начинается Пасхальная заутреня.
Раньше сообщалось о том, сколько будут отдыхать украинцы в 2020 году. А также смотрите гороскоп удачи на 2020 год.
Кроме того, так как сейчас Великий пост, мы предлагаем вам ознакомиться с примерным меню на каждый день, а еще читайте о том, что обязательно нужно сделать в Великий пост.
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