Вербное воскресенье-2020: поздравления в стихах, картинках и прозе [ Редактировать ]
В 2020 году православные христиане празднуют Вербное воскресенье 12 апреля, за неделю до Праздника Светлого Христова Воскресения – Пасхи.
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Веточка вербы – символ весны,
Символ здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она
Веру, которая всем нам нужна,
Надежду на лучшее – греет она,
Удачу, везенье во все времена.
Счастья, спокойствия, много добра,
Чтоб жизнь приносила радость всегда!
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С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!
Радости вам, мира, счастья и добра,
Веры и надежды, праведных поступков
Всем в домах уюта и Божьего тепла.
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Пусть в Вербное воскресенье уйдут все печали и невзгоды, пусть исчезнут из жизни обиды, пусть станет чистой и светлой душа, пусть будет добрым мир вокруг, пусть Бог пошлет крепкое здоровье и верное счастье.
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Пусть с вербной веточкой в ваш дом
Приходит умиротворенье,
Пусть будет счастлив каждый в нем
Не только в это воскресенье.
Пускай любовь своим крылом
Укроет вас от зла и бед,
Пусть озаряет все кругом
Священной веры чистый свет!
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Воскресенье Вербное
Счастье пусть несет,
Радостным и хлебным
Сделает весь год!
Пусть откроет дверцу
Для любви, что свыше:
Если веришь сердцем —
То Господь услышит!
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Вместе с Вербным воскресеньем
Счастье пусть приходит в дом,
Доброта и всепрощение
Чтоб всегда царили в нем.
Береги любовь и радость,
Что сумеет праздник дать.
Все печали вытесняя,
Пусть снисходит благодать!
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В этот светлый весенний праздник Вербного воскресенья хочется пожелать всем мира в душе, достатка в доме, чистых стремлений и помыслов, а также гармонии с близкими. Пусть вместе с веточкой вербы в ваш дом войдут Ангелы и будут охранять и беречь вас и вашу семью.
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С чудесным Вербным воскресеньем,
С добром, теплом и счастьем!
Живите в сердце с вдохновеньем,
Назло ветрам, ненастьям.
Пусть ветка вербочки душистой
Прогонит все плохое,
К вам поспешит с весной лучистой
Пусть счастье золотое!
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Поздравляю с Вербным Воскресением! Пусть этот светлый праздник подарит тепло на сердце, добрые мысли и ясный, радостный день! Пусть семья всегда будет дружна, счастлива и здорова, а судьба убережет от бед!
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Пусть весна принесет тебе радость
На крыльях теплых ветров,
Ручейки навеют слов сладость,
А веточка вербы – любовь.
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С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.
Читайте также о приметах и суевериях, связанных с праздником Пасхи.
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