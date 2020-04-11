В 2020 году православные христиане празднуют Вербное воскресенье 12 апреля, за неделю до Праздника Светлого Христова Воскресения – Пасхи.

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Веточка вербы – символ весны,

Символ здоровья, жизни, любви.

Пусть в этот праздник подарит она

Веру, которая всем нам нужна,

Надежду на лучшее – греет она,

Удачу, везенье во все времена.

Счастья, спокойствия, много добра,

Чтоб жизнь приносила радость всегда!

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С Вербным воскресеньем, с праздником чудесным!

Радости вам, мира, счастья и добра,

Веры и надежды, праведных поступков

Всем в домах уюта и Божьего тепла.

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Пусть в Вербное воскресенье уйдут все печали и невзгоды, пусть исчезнут из жизни обиды, пусть станет чистой и светлой душа, пусть будет добрым мир вокруг, пусть Бог пошлет крепкое здоровье и верное счастье.

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Пусть с вербной веточкой в ваш дом

Приходит умиротворенье,

Пусть будет счастлив каждый в нем

Не только в это воскресенье.



Пускай любовь своим крылом

Укроет вас от зла и бед,

Пусть озаряет все кругом

Священной веры чистый свет!

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Воскресенье Вербное

Счастье пусть несет,

Радостным и хлебным

Сделает весь год!



Пусть откроет дверцу

Для любви, что свыше:

Если веришь сердцем —

То Господь услышит!

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Вместе с Вербным воскресеньем

Счастье пусть приходит в дом,

Доброта и всепрощение

Чтоб всегда царили в нем.



Береги любовь и радость,

Что сумеет праздник дать.

Все печали вытесняя,

Пусть снисходит благодать!

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В этот светлый весенний праздник Вербного воскресенья хочется пожелать всем мира в душе, достатка в доме, чистых стремлений и помыслов, а также гармонии с близкими. Пусть вместе с веточкой вербы в ваш дом войдут Ангелы и будут охранять и беречь вас и вашу семью.

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С чудесным Вербным воскресеньем,

С добром, теплом и счастьем!

Живите в сердце с вдохновеньем,

Назло ветрам, ненастьям.



Пусть ветка вербочки душистой

Прогонит все плохое,

К вам поспешит с весной лучистой

Пусть счастье золотое!

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Поздравляю с Вербным Воскресением! Пусть этот светлый праздник подарит тепло на сердце, добрые мысли и ясный, радостный день! Пусть семья всегда будет дружна, счастлива и здорова, а судьба убережет от бед!

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Пусть весна принесет тебе радость

На крыльях теплых ветров,

Ручейки навеют слов сладость,

А веточка вербы – любовь.



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С Вербным воскресеньем! Пусть верба одарит крепким здравием и искренней любовью. Пусть все тревоги и ненастья уйдут и захлопнут дверь. Желаю чистых и искренних отношений с окружающими, легкости на душе, тепла в сердце, счастья в доме и красоты вокруг.

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