Из-за карантина только в Киеве потеряли доходы около 600 тысяч человек, занятых в сфере услуг и офисной работе, поэтому в бюджете нужно усилить социальную поддержку населения и помощь бизнесу. Об этом народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – за Жизнь" Сергей Лёвочкин заявил в интервью изданию СТРАНА.UA.

В представленном Кабинетом министров проекте изменения бюджета-2020 нет необходимого финансирования нужных расходов.

"Что касается изменений в бюджет, то они не выдерживают критики. В том виде, в котором бюджет был презентован на последнем заседании согласительном совета парламента (10 апреля – ред.), наша фракция поддерживать его не может", – заявил Сергей Левочкин.

По мнению экспертов, потребуется от двух до трех лет только для того, чтобы украинская экономика смогла выйти на уровень 2019 года. Вместе с тем в проекте изменений госбюджета заложены большие выплаты по внешним долгам за счет урезания "социалки" и регионального развития.

"В нынешний кризис все должно быть ровно наоборот: проводить переговоры по реструктуризации внешних долгов, а высвобожденные ресурсы направить на поддержку людей. Ныне обсуждаемая сумма в 1 000 гривен доплат пенсионерам – это никакая не защита. Нужны гораздо большие суммы", – подытожил Сергей Лёвочкин.