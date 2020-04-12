Хто палить вишки 5G-зв'язку у Британії? Навіщо поліцейські в Індонезії носять костюми супергероїв? Та чому колумбійські фермери міняють коку на каву? Про це та інше - в нашому огляді.

У Гондурасі за великодньою традицією відтворили біблійні сцени Страстей Христових. Доброволець, який узявся повторити шлях Спасителя на Голгофу, мав стерпіти всі муки, що випали на долю Сина Божого. Уперше це масштабне інсценування відбувалося без глядачів. Військові пильно стежили, щоби віряни не порушували карантину. А костюми акторів доповнювали захисні маски на обличчях.

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У Нікарагуа попри заклик католицької церкви залишатися вдома, віряни провели традиційний обряд "Суду над Юдою". За моторошним звичаєм, людину, що вдає з себе зрадника Спасителя, на ланцюгах тягають вулицями міста. Учасники дійства кажуть, не зважаючи ні на що, хочуть підтримувати традицію.

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У Великій Британії вандали палять вишки мобільного зв'язку. За минулий тиждень знищили понад два десятки телекомунікаційних конструкцій. А все через фейк, що стандарт мережі 5G, буцімто, поширює коронавірус або ж погіршує його симптоми у хворих. Ці чутки розійшлися по всьому світу, їх підтримали навіть деякі знаменитості, як-от співачка МІА. З огляду на розмах проблеми, адміністрація найбільшого відеосервісу Ютуб оголосила, що видалятиме ролики авторів, які пов'язують технологію 5G з поширенням СOVID-19.

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А в Індонезії поліцейські допомагають долати коронавірус у костюмах супергероїв. У шоломах богатирів із народних легенд і плащах супермена роздають маски, санітайзери та знезаражують автотранспорт. У такий спосіб намагаються привернути увагу до необхідності дотримуватися карантину та розрядити напружену через суворі обмеження атмосферу.

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Кава замість коки. Фермери Колумбійської глибинки об'єдналися для порятунку дикої природи. Вони пропагують вирощувати кавові дерева та поступово витісняти наркоплантації. Річ у тім, що після того, як 2016 влада уклала мирну угоду з повстанцями, цілинні ліси, що є прихистком сотень рідкісних видів тварин, стали нещадно вирубувати під насадження коки та нелегальний видобуток золота. Влада ж боролася з наркоторгівлею обприскуванням рослин із повітря і це теж шкодило живій природі. Тож тепер місцеві активісти узялися відроджувати цілком законний бізнес на каві. А держава допомагає їм субсидіями.