По состоянию на понедельник, 13 апреля, в мире зарегистрировано 1 млн 853 тыс. 183 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Worldometers.

Как сообщается, наибольшее количество заболеваний коронавирусом зафиксировано в США - свыше 560 тыс. из которых умерли около 22 тыс. и более 32 тыс. выздоровели. Также вслед за США следуют Испания, где количество заражений составляет более 166 тыс. и Италия - 156 тыс. Во Франции и Германии это число составляет более 132 тыс. и 127 тыс. человек соответственно.

Как отмечается, всего от вируса скончались 114 248 человек и 423 625 выздоровели.

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