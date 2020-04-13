В мире заразились коронавирусом более 1,8 млн человек [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 13 апреля, в мире зарегистрировано 1 млн 853 тыс. 183 случая инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает Worldometers.
Как сообщается, наибольшее количество заболеваний коронавирусом зафиксировано в США - свыше 560 тыс. из которых умерли около 22 тыс. и более 32 тыс. выздоровели. Также вслед за США следуют Испания, где количество заражений составляет более 166 тыс. и Италия - 156 тыс. Во Франции и Германии это число составляет более 132 тыс. и 127 тыс. человек соответственно.
Как отмечается, всего от вируса скончались 114 248 человек и 423 625 выздоровели.
Смотрите также последние сведения о коронавирусе в Украине.
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