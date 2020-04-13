Коронавирус в Украине: последние сведения [ Редактировать ]
По состоянию на понедельник, 13 апреля, официально подтверждено 2777 случаев инфицирования коронавирусом в Украине. Об этом свидетельствует статистика МОЗ.
Количество смертей возросло до 83, среди которых 40 мужчин и 43 женщины. В сообщении говорится, что показатель выздоровления от COVID-19 второй день превышает смертность и на сегодня составляет 89 человек.
Статистика по областям
- Черновицкая область - 432 инфицированных.
- Киев - 416 инфицированных.
- Ивано-Франковская область - 291 инфицированный.
- Тернопольская область - 243 инфицированных.
- Винницкая область - 174 инфицированных.
- Киевская область - 159 инфицированных.
- Ровненская область - 119 инфицированных.
- Кировоградская область - 118 инфицированных.
- Львовская область - 111 инфицированных.
- Черкасская область - 99 инфицированных.
- Запорожская область - 83 инфицированных.
- Закарпатская область - 82 инфицированных.
- Житомирская область - 74 инфицированных.
- Сумская область - 73 инфицированных.
- Волынская область - 71 инфицированный.
- Одесская область - 63 инфицированных.
- Днепропетровская область - 58 инфицированных.
- Херсонская область - 31 инфицированный.
- Полтавская область - 25 инфицированных.
- Хмельницкая область - 19 инфицированных.
- Донецкая область - 11 инфицированных.
- Харьковская область - 11 инфицированных.
- Черниговская область - 9 инфицированных.
- Луганская область - 3 инфицированных.
- Николаевская область - 2 инфицированных.
Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
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