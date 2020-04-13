По состоянию на понедельник, 13 апреля, официально подтверждено 2777 случаев инфицирования коронавирусом в Украине. Об этом свидетельствует статистика МОЗ.

Количество смертей возросло до 83, среди которых 40 мужчин и 43 женщины. В сообщении говорится, что показатель выздоровления от COVID-19 второй день превышает смертность и на сегодня составляет 89 человек.

Статистика по областям

Черновицкая область - 432 инфицированных.

Киев - 416 инфицированных.

Ивано-Франковская область - 291 инфицированный.

Тернопольская область - 243 инфицированных.

Винницкая область - 174 инфицированных.

Киевская область - 159 инфицированных.

Ровненская область - 119 инфицированных.

Кировоградская область - 118 инфицированных.

Львовская область - 111 инфицированных.

Черкасская область - 99 инфицированных.

Запорожская область - 83 инфицированных.

Закарпатская область - 82 инфицированных.

Житомирская область - 74 инфицированных.

Сумская область - 73 инфицированных.

Волынская область - 71 инфицированный.

Одесская область - 63 инфицированных.

Днепропетровская область - 58 инфицированных.

Херсонская область - 31 инфицированный.

Полтавская область - 25 инфицированных.

Хмельницкая область - 19 инфицированных.

Донецкая область - 11 инфицированных.

Харьковская область - 11 инфицированных.

Черниговская область - 9 инфицированных.

Луганская область - 3 инфицированных.

Николаевская область - 2 инфицированных.

Напомним, Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.