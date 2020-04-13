За прошедшие сутки в Украине 10 человек скончались от коронавирусной инфекции COVID-19. Большинство умерших имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, заболевания почек и легких. Об этом на брифинге сообщил министра здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба МОЗ.

По состоянию на 10:00 13 апреля от коронавируса в Украине уже скончались 93 человека - 47 мужчин и 46 женщин. 86% умерших - старше 50 лет.

За минувшие сутки зафиксировано 12 новых случаев заболевания COVID-19 среди детей. Всего с начала эпидемии заразился 201 ребенок.

Также подтверждено 85 новых случаев заболевания коронавирусом среди медицинских работников. Таким образом, общее число зараженных медиков достигло 530.

За последние сутки с коронавирусом были госпитализированы 77 пациентов, из них 1 ребенок и 7 медицинских работников. На аппараты искусственной вентиляции легких переведены 3 человека. Всего в больницах находится 1 179 человек с коронавирусом, из них 49 детей. На амбулаторном лечении находится 1 731 пациент.