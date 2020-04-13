В зоне отчуждения горит Рыжий лес [ Редактировать ]
В понедельник, 13 апреля, продолжается ликвидация пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Видео операции опубликовала Наталия Дегтяренко в Facebook.
"Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Прямо сейчас пожарные пытаются потушить Рыжий Лес", - говорится в сообщении.
Как известно, накануне огонь вплотную подобрался к атомной станции.
Ущерб от огня уже составляют десятки миллионов гривен, а причиной возгорания "рыжего леса", предполагают спасатели, является обычный поджог. Двух подозреваемых, которые могли это сделать, в полиции сейчас проверяют.
В то же время сообщается, что пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован.
Напомним, пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день, спасатели сбросили уже 370 тонн воды. Ранее мы писали, что под Киевом вспыхнула электроподстанция.
по теме
Пожар в Чернобыле: жуткие кадры с места события
Пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день, спасатели сбросили уже 370 тонн воды
Пожар в Чернобыле: Украина не дает разрешение на помощь Беларуси
По состоянию на понедельник, 13 апреля, огонь находится в нескольких километрах от Припяти
Пожар в зоне отчуждения: названы очаги огня
Всего на территории зоны отчуждения привлечено более 390 человек и 90 единиц техники
Пожежа у Чорнобильській зоні впритул наблизилася до житлових будинків
Останні кілька діб місцеві мешканці живуть у стані майже вогневої облоги
В Чернобыльской зоне произошел еще один пожар
Вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества загорелись кустарники и травяной настил