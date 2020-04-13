В понедельник, 13 апреля, продолжается ликвидация пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Видео операции опубликовала Наталия Дегтяренко в Facebook.

"Пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Прямо сейчас пожарные пытаются потушить Рыжий Лес", - говорится в сообщении.

Как известно, накануне огонь вплотную подобрался к атомной станции.

Ущерб от огня уже составляют десятки миллионов гривен, а причиной возгорания "рыжего леса", предполагают спасатели, является обычный поджог. Двух подозреваемых, которые могли это сделать, в полиции сейчас проверяют.

В то же время сообщается, что пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне продолжается 9 день, спасатели сбросили уже 370 тонн воды. Ранее мы писали, что под Киевом вспыхнула электроподстанция.