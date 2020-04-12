В Чернобыльской зоне продолжают гореть леса: идет выброс радиоактивного цезия-137 [ Редактировать ]
В Чернобыльской зоне отчуждения на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств продолжается тушение лесных пожаров. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Отдельными очагами продолжает гореть травяной настил и лесная подстилка отдельными очагами. Борьбу с огнем ведут 362 человека и 85 единиц техники. Задействована и пожарная авиация - 3 самолета АН-32П и 3 вертолета. В воскресенье, 12 апреля, они осуществили 58 сбросов - всего 146 т воды.
"Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области находится в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений: г. Киев - 0,013 мР/час, Киевская область - в пределах 0,011 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч.
В Чернобыльской зоне отчуждения уровень мощности эквивалентной дозы гамма-излучения не изменились - г. Чернобыль - 0,020 мР/ч, на КДП Дитятки - 0,01мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,055 мР/час", - информирует ГСЧС.
Радиологическая значимость таких пожаров заключается в высвобождении в атмосферу в процессе горения искусственных радионуклидов, преимущественно цезия-137, сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.
"Продолжительность и масштаб пожаров, возникших в начале апреля 2020 в природных экосистемах, в том числе за пределами зоны отчуждения, привели к подъему продуктов горения в высокие слои атмосферы, распространению их на значительные расстояния и дальнейшему медленному оседанию в концентрациях, которые не несут прямых радиологических угроз", - сообщает Агентство.
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