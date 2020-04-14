Загрози для критичних об'єктів у зоні відчуження через пожежу немає, - про це повідомили в ДСНС. Надзвичайники кажуть: нині гасять вогонь на території лісництв. Зокрема, ліквідували пожежу на території Котовського лісництва, там зосталися лише окремі осередки займання.

Натепер основні зусилля рятувальників зосереджені в Денисовицькому лісництві поблизу населеного пункту Новий Мир. У ДСНС закликали не довіряти фейковим повідомленням, що нині з'являються в мережі щодо пожежної ситуації у зоні відчуження.

Володимир Демчук, директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації: