ДСНС закликає не довіряти фейковим повідомленням про пожежу у Чорнобильській зоні [ Редактировать ]
Загрози для критичних об'єктів у зоні відчуження через пожежу немає, - про це повідомили в ДСНС. Надзвичайники кажуть: нині гасять вогонь на території лісництв. Зокрема, ліквідували пожежу на території Котовського лісництва, там зосталися лише окремі осередки займання.
Натепер основні зусилля рятувальників зосереджені в Денисовицькому лісництві поблизу населеного пункту Новий Мир. У ДСНС закликали не довіряти фейковим повідомленням, що нині з'являються в мережі щодо пожежної ситуації у зоні відчуження.
Володимир Демчук, директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації:
На даний час загрози для Чорнобильської атомної електростанції немає. В цілому, радіаційний фон у межах норми.
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