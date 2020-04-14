У В'єтнамі майстри взялися виготовляти дизайнерські маски - їх оздоблюють вишитими вручну візерунками у традиційному стилі. У такий спосіб прагнуть заохотити людей вдягати захисні пов'язки - а в країні це зараз обов'язково в громадських місцях, тож перетворили маски на модний аксесуар.

Вишиті вироби виготовляють на замовлення. За кілька тижнів дизайнери вже продали дві сотні масок.