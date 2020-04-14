Дизайнери В'єтнаму перетворили захисні маски на модний аксесуар [ Редактировать ]
У В'єтнамі майстри взялися виготовляти дизайнерські маски - їх оздоблюють вишитими вручну візерунками у традиційному стилі. У такий спосіб прагнуть заохотити людей вдягати захисні пов'язки - а в країні це зараз обов'язково в громадських місцях, тож перетворили маски на модний аксесуар.
Вишиті вироби виготовляють на замовлення. За кілька тижнів дизайнери вже продали дві сотні масок.
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