Ученые Саутгемптонского университета смогли выяснить, как коронавирусная инфекция "отбивается" от клеток иммунной системы.

Об этом пишет Phys.org.

По их словам, у бактерии COVID-19 на поверхности находится большое количество маленьких белков, благодаря которым, инфекция попадает внутрь здоровых клеток.

"Более тонкая защитная оболочка нового коронавируса делает его более уязвимым для антител иммунной системы. Это также повышает шансы на создание вакцины”, - отмечается в сообщении.

Кроме того, стало известно, что новый тип коронавируса схож с ВИЧ-инфекцией по скорости передачи от одного заболевшего к другому.

Ранее мы писали о том, что обнаружен новый штамм коронавируса. Обнаруженный тип инфекции "популярен" только в странах Европы.