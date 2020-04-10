Тройная угроза: обнаружен новый штамм коронавируса [ Редактировать ]
Исследователи из Кембриджского университета выяснили, что существует три штамма короавирусной инфекции.
Об этом сообщает журнал PNAS.
По их словам, на территории азиатских стран существуют две разновидности болезни, которые не могут "пристать" к жителям Европы. Это означает, что среди европейцев и американцев распространен еще один штамм болезни.
Отмечается, что разновидности вирусной болезни решили поделить на типы А, B и С, среди которых "доминирующим" является именно первый вариант коронавируса.
Читайте также, ученым удалось записать "звучание" коронавируса. Исследователи составили мелодию из "корон" бактерии.
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