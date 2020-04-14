МВФ списал долги 25 странам, но не Украине [ Редактировать ]
Международный валютный фонд "облегчит долговое бремя" для 25 беднейших стран мира. В течении следующих шести месяцев они получат грантовую помощь на сумму 500 миллионов долларов, которые смогут направить на покрытие долговых обязательств перед МВФ и оказание населению важной неотложной медицинской и другой помощи. Об этом сообщается на сайте МВФ.
"Я рада сообщить, что сегодня наш Исполнительный совет утвердил немедленное облегчение бремени задолженности для 25 стран-членов МВФ в рамках пересмотренного механизма МВФ - Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф - как часть ответных мер Фонда для содействия в преодолении последствий пандемии COVID-19", - заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Списание долгов перед МВФ и помощь на борьбу с коронавирусом получат: Афганистан, Бенин, Буркина-Фасо, Гаити, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Коморские Острова, Йемен, Демократическая Республика Конго, Либерия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мозамбик, Непал, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы Острова, Сьерра-Леоне, Таджикистан, Того, Центральноафриканская Республика и Чад.
"Я призываю других доноров оказать нам помощь в пополнении ресурсов Трастового фонда и в дальнейшем повышении нашей способности предоставлять дополнительное облегчение бремени задолженности в течение целых двух лет нашим беднейшим государствам-членам", - сказано в заявлении директора-распорядителя МВФ.
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