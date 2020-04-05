Найтемніші часи для людства:в МВФ озвучили песимістичні прогнози [ Редактировать ]
Найтемніші часи для людства. В МВФ озвучили песимістичні прогнози для світової економіки через поширення коронавірусу. Рецесія буде гіршою ніж світова криза 2008-09 років. Директорка Фонду зазначила, що попит на фінансування зараз найбільший за 75 років існування МВФ. Україна теж очікує на 4 млрд доларів кредитних коштів.
Тим часом у Фонді зазначили, для цього парламент має прийняти в цілому закону про реструктуризацію банків та поправки до Держбюджету. Україну закликали продовжити роботу зі Світовим банком і розширити можливості для інвестування у ринок землі.
по теме
Як в умовах суворого карантину працюватиме банківська система
Національний банк України звернувся до всіх банківських установ , аби вони забезпечили безперебійну роботу центральних офісів та наладили дистанційні канали обслуговування клієнтів
"Нова пошта" виділяє 25 мільонів гривень на боротьбу із короновірусом
Гроші підуть на фінансування медичних закладів. Окремо планують закупити необхідне обладнання для лікарень та засоби індивідуального захисту
Ангела Меркель поділилася враженнями перебування на карантині
Ангела Меркель знову працює в офісі. Після візиту до лікаря, який виявився хворим на коронавірус, канцлерка два тижні провела в домашній самоізоляції. Її кілька разів протестували, і всі аналізи показали негативний результат
Як в Україні борються з порушниками карантину
Невинна прогулянка парком може коштувати від 17 до 34 тисяч гривень. Згідно із постановою Кабміну всі населені пункти України із понеділка мають жити за новим режимом
Транш від МВФ - не порятунок: співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко закликав владу домовитись з кредиторами і реструктуризувати борги
За даними Мінфіну, цього року за зовнішніми запозиченнями Україна має виплатити 17 мільярдів доларів. Юрій Бойко наголошує, аби не допустити економічного колапсу, очільники держави мають домовитись з кредиторами і реструктуризувати борги