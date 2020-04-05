Найтемніші часи для людства. В МВФ озвучили песимістичні прогнози для світової економіки через поширення коронавірусу. Рецесія буде гіршою ніж світова криза 2008-09 років. Директорка Фонду зазначила, що попит на фінансування зараз найбільший за 75 років існування МВФ. Україна теж очікує на 4 млрд доларів кредитних коштів.

Тим часом у Фонді зазначили, для цього парламент має прийняти в цілому закону про реструктуризацію банків та поправки до Держбюджету. Україну закликали продовжити роботу зі Світовим банком і розширити можливості для інвестування у ринок землі.